Chhattisgarh Weather Update: फिर एक्टिव हुआ मानसून, अगले 24 घंटे भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट, कई जिलों में चेतावनी

राजधानी रायपुर में सोमवार को दिनभर आंशिक रूप से बादल छाए रहने और रुक-रुक कर बारिश होने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 33-34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। गरज-चमक के दौरान बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए लोगों से खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचने तथा सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है।