जशपुर में कुदरत का कहर, तेज आंधी में ढहा कच्चा मकान, मलबे में दबकर युवक की मौत, मां-पत्नी गंभीर

जानकारी के अनुसार, कांसाबेल थाना क्षेत्र के घोघर गांव में मंगलवार को आए तेज आंधी-तूफान के साथ बारिश दौरान एक कच्चा मकान अचानक ढह गया। मकान के अंदर मौजूद युवक दीपचंद लकड़ा (22 वर्ष) दीवार के मलबे में दब गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसकी मां मैरीना (60 वर्ष) और पत्नी सनियारो (19 वर्ष) भी मलबे की चपेट में आ गईं। ग्रामीणों ने तत्काल राहत कार्य शुरू करते हुए दोनों महिलाओं को बाहर निकाला और इलाज के लिए कांसाबेल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। जहां दोनों का उपचार जारी है।