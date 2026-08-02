Smart meter update: छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर पर सरकार का बड़ा दावा, बिजली खपत में 32% गिरावट, 400 यूनिट के भीतर आए आधे से ज्यादा उपभोक्ता

ऊर्जा विभाग के अनुसार राज्य सरकार की हाफ बिजली बिल योजना का असर भी उपभोक्ताओं के व्यवहार में दिखाई दे रहा है। जून में 400 यूनिट तक बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 1 लाख 96 हजार 777 थी, जो जुलाई में बढ़कर 2 लाख 56 हजार 471 हो गई। यह करीब 30.34 प्रतिशत की वृद्धि है। वहीं 400 यूनिट से अधिक बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 1 लाख 20 हजार 615 से घटकर 60 हजार 921 रह गई, यानी लगभग 50 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। सरकार का कहना है कि बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने जानबूझकर अपनी बिजली खपत 400 यूनिट के भीतर रखने का प्रयास किया, ताकि उन्हें योजना का लाभ मिल सके।