2 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

महासमुंद

CSPDCL Prepaid Billing: सरकारी कार्यालयों में लागू हुआ प्री-पेड बिजली सिस्टम, जानिए क्या बदला और आम उपभोक्ताओं के लिए कब होगा लागू?

Chhattisgarh smart meter prepaid mode: सरकारी कार्यालयों में अब बिजली के लिए पहले भुगतान करना होगा, तभी बिजली आपूर्ति मिलेगी। एक अगस्त से सरकारी विभागों में प्री-पेड बिजली व्यवस्था लागू कर दी गई है।
2 min read
Google source verification

महासमुंद

image

Khyati Parihar

Aug 02, 2026

Electricity Recharge News

1 अगस्त से प्री-पेड बिजली बिलिंग अनिवार्य (फोटो सोर्स- AI)

CSPDCL Prepaid Billing: सरकारी कार्यालयों में एक अगस्त से प्री-पेड बिजली व्यवस्था प्रारंभ हो गई है। विभागों को अब पहले रिचार्ज करना होगा। महासमुंद जिले में 8202 सरकारी कार्यालय हैं, जिनका पहले से करोड़ों रुपए का बकाया है। वहीं आम जनता और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए प्री-पेड व्यवस्था अभी शुरू नहीं हुई है।

सरकारी विभागों में प्री-पेड व्यवस्था शुरू होने से विभागों को तीन महीने का एडवांस बिजली शुल्क जमा करना होगा, इसके बाद ही बिजली सप्लाई मिलेगी। बिजली भुगतान नहीं करने पर कार्यालयों में अंधेरा छा सकता है। बताया जा रहा है कि हर विभाग को अपने कनेक्शनों का ग्रुप बनाना होगा, जिसे बिजली कंपनी एक यूनिक आईडी देगी। महीने के अंत में बैलेंस माइनस रहने पर सरचार्ज लगेगा।

वहीं दूसरी ओर 26 हजार आम उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगना शेष है। 26 हजार घरों में पुराने मीटर से ही बिजली बिल आ रहा है। शत-प्रतिशत घरों में स्मार्ट मीटर लगने के बाद ही प्री-पेड व्यवस्था शुरू करने की बात कही जा रही है। सीएसपीडीसीएल विभाग में इसके लिए तैयारी शुरू हो गई है। मोबाइल की तरह उपभोक्ताओं को बिजली बिल भी भुगतान करना पड़ेगा। सीएसपीडीसीएल के कार्यपालन यंत्री पीआर वर्मा ने बताया कि आम उपभोक्ताओं के लिए अभी प्री-पेड शुरू नहीं हुआ है। सरकारी विभाग के लिए ही एक अगस्त से लागू होगा।

इधर भारी भरकम बिजली बिल से लोग परेशान

स्मार्ट मीटर लगाने कार्य जारी है। इधर स्मार्ट मीटर से भारी भरकम बिजली बिल आ रहा है, जिसके कारण लोगों की जेब ढीली हो रही है। लोगों के घरों में मई, जून माह का भारी भरकम बिजली बिल पहुंचा है। लोग बिजली कार्यालय पहुंच रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। कांग्रेस ने स्मार्ट मीटर के विरोध में अभियान चलाने का निर्णय लिया है।

CCSPDCL Prepaid Billing: धीमी गति से लग रहे स्मार्ट मीटर

जिले में स्मार्ट मीटर लगाने की रफ्तार सुस्त गति से चल रही है। डेढ़ साल में लगभग 75 प्रतिशत स्मार्ट मीटर घरों में लग पाए हैं। 25 प्रतिशत घरों में अब तक स्मार्ट मीटर नहीं लग पाया है। इसके कारण न ही प्री पेड व्यवस्था शुरू हो पाई है। बिजली विभाग और ठेका कंपनियों के धीमी गति से कार्य पर अब सवाल उठ रहे हैं। जिले में 2 लाख 18 हजार 492 स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है।

अब तक कल एक लाख 92 हजार 242 स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। महासमुंद जोन अंतर्गत गरियाबंद जिला भी आता है। इसे भी शामिल कर लिया जाए तो कुल 3 लाख 13 हजार 565 स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य है और दो लाख 70 हजार 163 स्मार्ट मीटर लगे है। इस तरह 75 फीसदी स्मार्ट मीटर अब तक लगे हैं। 25 प्रतिशत शेष है।

पंचायतों का सबसे ज्यादा बिल बकाया

बिजली विभाग में ग्राम पंचायतो का सबसे ज्यादा बिजली बिल बकाया है। जिसका लंबे समय से भुगतान नहीं रहा है। इसके अलावा नगरीय निकाय का बकाया है। बकाया प्रतिवर्ष लगातार बढ़ते जा रहा है। प्री-पेड बिजली बिल व्यवस्था (CSPDCL) से नियमित रूप से बिजली बिल भुगतान होने की उम्मीद जगेगी। स्वास्थ्य विभाग, रेलवे आदि का बिल भी बकाया है।

PM E-Bus Bhilai: बड़ी खुशखबरी! भिलाई में 50 इलेक्ट्रिक बसें जल्द उतरेंगी सड़कों पर, सफर होगा सस्ता और आसान

ये भी पढ़ें
Pradhan Mantri E-Bus Sewa Yojana Bhilai

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

02 Aug 2026 12:04 pm

Published on:

02 Aug 2026 12:00 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Mahasamund / CSPDCL Prepaid Billing: सरकारी कार्यालयों में लागू हुआ प्री-पेड बिजली सिस्टम, जानिए क्या बदला और आम उपभोक्ताओं के लिए कब होगा लागू?

बड़ी खबरें

View All

महासमुंद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

बरसे बदरा बेहिसाब… महासमुंद में 48 घंटे की झमाझम से टूटा 12 साल का रिकॉर्ड, अब 17 साल पुराने की बारी

Heavy Rain in Mahasamund
महासमुंद

10 इंस्पेक्टर और 4 प्रशिक्षु SI का तबादला, महासमुंद पुलिस में नई पोस्टिंग, देखें कौन कहां भेजा गया?

Chhattisgarh Police Transfer
महासमुंद

CG Monsoon 2026: छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मानसून एक्टिव, अगले तीन दिन झमाझम बारिश की संभावना

CG Monsoon 2026
महासमुंद

Vegetable Price Hike: छत्तीसगढ़ में मानसून का असर, सब्जियों के दाम में उछाल, 1000 रुपए किलो पहुंचा जंगली मशरूम

Vegetable Price Hike
महासमुंद

महासमुंद में 34 हजार छात्रों की APAR ID अधूरी, आधार की गड़बड़ी और डुप्लीकेट एंट्री बनी बड़ी बाधा

APAR ID
महासमुंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.