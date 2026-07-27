Vegetable Price Hike: छत्तीसगढ़ में मानसून का असर, सब्जियों के दाम में उछाल, 1000 रुपए किलो पहुंचा जंगली मशरूम

Vegetable Price: महासमुंद में मानसून सीजन शुरू होते ही सब्जियों के बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। बारिश के कारण लोकल आवक कम होने से कई सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। सबसे ज्यादा तेजी जंगली मशरूम के भाव में है, जो बाजार में 1000 रुपए किलो तक बिक रहा है। वहीं पैरा मशरूम भी 250 रुपए किलो मिल रहा है। बारिश के मौसम में स्वीटकॉर्न की आवक भी शुरू हो गई है। बाजार में स्वीटकॉर्न 15 से 20 रुपए प्रति नग बिक रहा है।