Chhattisgarh Labor Department: 42 हजार मजदूरों की ई-केवाईसी ठप, छात्रवृत्ति और आवास योजना अटकी

इनमें अब तक 1 लाख 29 हजार 695 श्रमिकों का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है, जबकि लगभग 42 हजार श्रमिकों का सत्यापन अभी बाकी है। विभागीय जानकारी के मुताबिक ई-केवाईसी के लिए पोर्टल 15 जून को दोबारा शुरू किया गया था, लेकिन अब मेंटेनेंस के कारण पूरी प्रक्रिया फिर से बाधित हो गई है। ई-केवाईसी लंबित रहने से श्रमिक परिवारों को मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना, नोनी बाबू मेधावी शिक्षा प्रोत्साहन योजना, विशेष शिक्षा सहायता योजना, अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना, श्रमिक आवास योजना सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसका असर सीधे उन परिवारों पर पड़ रहा है, जो इन योजनाओं पर निर्भर हैं। अब पोर्टल खुलने का इंतजार है। श्रम विभाग के अधिकारी डीएन पात्रा ने बताया कि पोर्टल में तकनीकी मेंटेनेंस चल रहा है। इसके कारण ई-केवाईसी की प्रक्रिया प्रभावित हुई है। पोर्टल सामान्य होते ही लंबित सत्यापन का कार्य फिर से शुरू कर दिया जाएगा।