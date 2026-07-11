Kharif Crop Loan 2026: महासमुंद में 71 हजार किसानों ने लिया 397 करोड़ का फसल ऋण, जानें कब तक मिलेगा लाभ

खरीफ सीजन (Kharif Crop Loan 2026)00 में इस वर्ष 2 लाख 59 हजार हेक्टेयर में फसल ली जाएगी। इसमें 2 लाख 45 हजार हेक्टेयर में धान की फसल लेने का लक्ष्य है। इसके अलावा दलहन और तिलहन की फसलों के लिए भी किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कृषि कार्य के लिए किसानों को पैसों की आवश्यकता होती है, इसलिए हर वर्ष बड़ी संख्या में किसान ऋण लेते हैं। ऋण लेने के लिए समितियों और जिला सहकारी बैंक में किसानों की भीड़ उमड़ रही है। हालांकि, ऋण वितरण का कार्य 30 सितंबर तक किया जाएगा। किसानों के पास अभी लगभग ढाई माह का समय शेष है।