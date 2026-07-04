Weather Update: अगले 24 घंटे महासमुंद के कई इलाकों में भारी बारिश के आसार, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक आर.एल. शर्मा ने किसानों से मौसम का पूरा लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि खेतों की तैयारी पूरी रखें और पर्याप्त बारिश होते ही बुआई शुरू करें। यदि मौसम साफ रहता है तो समय पर निंदानाशक का छिड़काव भी करें, ताकि खरपतवार पर नियंत्रण रखा जा सके। हालांकि पिछले दो दिनों में जिले में अच्छी बारिश हुई है, जिससे किसानों को राहत की उम्मीद जगी है। यदि अगले कुछ दिनों तक मानसून सक्रिय रहता है तो खरीफ बुआई में तेजी आने के साथ कृषि कार्य भी रफ्तार पकड़ सकते हैं।