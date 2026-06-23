महासमुंद की धरती में मिला बेशकीमती 5 हीरे, CM साय ने जताई खुशी, कहा- विकास को मिलेगा नया आयाम

Diamonds found in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में आज एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जुड़ गया है। दरअसल महासमुंद की धरती में 5 बेशकीमती हीरे प्राप्त हुए हैं, जिनका कुल वजन 1.22 कैरेट है। ( Chhattisgarh news ) खनिज संपदा के क्षेत्र में मिली उपलब्धि को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुशी जताई है। कहा कि वैज्ञानिक अन्वेषण की सफलता से खनिज क्षेत्र में अब नए अवसर खुलेंगे साथ ही राज्य को राजस्व एवं आर्थिक विकास का नया स्रोत मिलेगा। वहीं अब प्रदेश में हीरा उद्योग, निवेश और रोजगार की संभावनाएं मजबूत हुईं है।