मुडमार बांध में हादसा! दोस्तों के साथ घूमने गए 35 वर्षीय युवक की डूबने से मौत

Mudmar Dam Accident: महासमुंद शहर से करीब पांच किलोमीटर दूर स्थित मुडमार बांध में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दर्दनाक हादसा हो गया। दोस्तों के साथ बांध घूमने पहुंचे एक युवक की नहाने के दौरान गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से युवक के शव को पानी से बाहर निकाला गया। मृतक की पहचान महासमुंद शहर के वार्ड नंबर 26 क्लब पारा निवासी 35 वर्षीय प्रणय गुर्वेकर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि प्रणय मिक्चर का कारोबार करता था।