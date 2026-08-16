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महासमुंद

मुडमार बांध में हादसा! दोस्तों के साथ घूमने गए 35 वर्षीय युवक की डूबने से मौत

Mahasamund News: महासमुंद के मुडमार बांध में स्वतंत्रता दिवस पर दोस्तों के साथ घूमने गए 35 वर्षीय प्रणय गुर्वेकर की नहाते समय गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। कोतवाली पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।
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महासमुंद

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Laxmi Vishwakarma

Aug 16, 2026

Mudmar Dam Accident

मुडमार बांध में डूबने से युवक की मौत (photo source- Patrika)

Mudmar Dam Accident: महासमुंद शहर से करीब पांच किलोमीटर दूर स्थित मुडमार बांध में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दर्दनाक हादसा हो गया। दोस्तों के साथ बांध घूमने पहुंचे एक युवक की नहाने के दौरान गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से युवक के शव को पानी से बाहर निकाला गया। मृतक की पहचान महासमुंद शहर के वार्ड नंबर 26 क्लब पारा निवासी 35 वर्षीय प्रणय गुर्वेकर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि प्रणय मिक्चर का कारोबार करता था।

Mudmar Dam Death: पांच दोस्तों के साथ घूमने पहुंचा था बांध

जानकारी के मुताबिक, प्रणय गुर्वेकर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने पांच दोस्तों के साथ मुडमार बांध घूमने गया था। छुट्टी के दिन सभी दोस्त घूमने और समय बिताने के लिए बांध पहुंचे थे। इसी दौरान प्रणय नहाने के लिए बांध के पानी में उतर गया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ देर बाद वह बांध के गहरे हिस्से की ओर चला गया। गहराई का अंदाजा नहीं होने के कारण वह पानी में डूब गया।

गहरे पानी में जाने से हुआ हादसा

बताया जा रहा है कि बांध के जिस हिस्से में प्रणय नहाने गया था, वहां पानी काफी गहरा था। अचानक गहरे पानी में जाने के बाद वह खुद को संभाल नहीं पाया और डूबने लगा। आसपास मौजूद लोगों और उसके दोस्तों ने मदद की कोशिश की, लेकिन युवक का पता नहीं चल सका। घटना की जानकारी ग्रामीणों को दी गई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

गोताखोरों की मदद से निकाला गया शव

सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय स्तर पर जानकारी जुटाने के साथ ही युवक की तलाश के लिए गोताखोरों की मदद ली। काफी तलाश के बाद गोताखोरों ने प्रणय के शव को बांध के पानी से बाहर निकाला। शव मिलने के बाद मौके पर मौजूद लोगों में शोक का माहौल बन गया।

परिवार में पसरा मातम

प्रणय गुर्वेकर की मौत की खबर जैसे ही परिवार और परिचितों तक पहुंची, वहां मातम छा गया। स्वतंत्रता दिवस पर दोस्तों के साथ घूमने निकले प्रणय का यह सफर आखिरी साबित हुआ। परिजनों के लिए यह हादसा बेहद दुखद है। बताया गया है कि मृतक महासमुंद के क्लब पारा क्षेत्र का रहने वाला था और मिक्चर का व्यापार करता था।

कोतवाली पुलिस कर रही मामले की जांच

हादसे के बाद कोतवाली पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। पुलिस घटना के पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि युवक किस तरह गहरे पानी में पहुंचा और हादसा किन परिस्थितियों में हुआ। पुलिस ने शव को बाहर निकलवाने के बाद आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल मामले की जांच जारी है।

Chhattisgarh Accident News: बांध और जलाशयों में सावधानी जरूरी

बारिश के मौसम में बांध, जलाशय और नदी-नालों में पानी का स्तर बढ़ जाता है। कई जगह पानी की गहराई और बहाव का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। ऐसे में बिना सुरक्षा इंतजाम के पानी में उतरना जानलेवा साबित हो सकता है। मुडमार बांध की इस घटना ने एक बार फिर जलाशयों और बांधों में नहाने के दौरान सावधानी बरतने की जरूरत को सामने ला दिया है। खासकर बारिश के मौसम में लोगों को गहरे पानी में जाने से बचना चाहिए और प्रशासन की ओर से प्रतिबंधित या खतरनाक क्षेत्रों में बिल्कुल नहीं उतरना चाहिए।

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Updated on:

16 Aug 2026 10:28 am

Published on:

16 Aug 2026 10:28 am

Hindi News / Chhattisgarh / Mahasamund / मुडमार बांध में हादसा! दोस्तों के साथ घूमने गए 35 वर्षीय युवक की डूबने से मौत

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