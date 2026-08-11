Job at Aadhaar Center: महासमुंद में 14 आधार केंद्रों के लिए निकली भर्ती, 12वीं पास युवाओं को मौका, 31 अगस्त तक करें आवेदन

आधार संचालक/ऑपरेटर हेतु पात्रता के लिए अभ्यर्थी का कम से कम 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है तथा वर्तमान में किसी संस्था का नियमित विद्यार्थी नहीं होना चाहिए। इसके साथ कंप्यूटर संबंधी डिग्री, डिप्लोमा होना आवश्यक है। आवेदक को महासमुंद जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है। एक अभ्यर्थी केवल एक शासकीय कार्यालय के लिए आवेदन कर सकेगा। चयनित अभ्यर्थी को NSEIT की ईए सुपरवाइजर ऑपरेटर परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद यूआईडीएआई द्वारा पंजीयन नंबर प्रदान किया जाएगा। साथ ही चयनित अभ्यर्थी को अनुबंध के समय 1 लाख 50 हजार रुपये की डीडी जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी, महासमुंद के पक्ष में सुरक्षा निधि के रूप में जमा करना होगा।