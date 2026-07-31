बरसे बदरा बेहिसाब… महासमुंद में 48 घंटे की झमाझम से टूटा 12 साल का रिकॉर्ड, अब 17 साल पुराने की बारी

वर्तमान स्थिति में सरायपाली इस पुराने रिकॉर्ड से महज करीब 25 मिमी पीछे है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में क्षेत्र में अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है। ऐसे में यदि बारिश का सिलसिला जारी रहा तो जुलाई माह में अब तक का सबसे बड़ा वर्षा रिकॉर्ड टूट सकता है। खास बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों में सरायपाली ने इतनी तेज रफ्तार से बारिश दर्ज नहीं की थी। वर्ष 2020 में 31 जुलाई तक दर्ज 774 मिमी वर्षा का आंकड़ा इस बार काफी पीछे छूट चुका है। अब सभी की निगाहें अगले 24 घंटे के मौसम पर टिकी हैं।