10 इंस्पेक्टर और 4 प्रशिक्षु SI का तबादला, महासमुंद पुलिस में नई पोस्टिंग, देखें कौन कहां भेजा गया?

Police Reshuffle: छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक फेरबदल का दौर लगातार जारी है। विभिन्न विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों के बाद अब महासमुंद पुलिस विभाग में भी बड़े स्तर पर बदलाव किया गया है। जिले में पुलिस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी तथा प्रशासनिक कार्यों में कसावट लाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक (SP) ने निरीक्षकों और प्रशिक्षु उप निरीक्षकों के तबादले के आदेश जारी किए हैं।