10 इंस्पेक्टर और 4 प्रशिक्षु SI का तबादला, महासमुंद पुलिस में नई पोस्टिंग, देखें कौन कहां भेजा गया?

पुलिस अफसरों की नई तैनाती (photo patrika)
Police Reshuffle: छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक फेरबदल का दौर लगातार जारी है। विभिन्न विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों के बाद अब महासमुंद पुलिस विभाग में भी बड़े स्तर पर बदलाव किया गया है। जिले में पुलिस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी तथा प्रशासनिक कार्यों में कसावट लाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक (SP) ने निरीक्षकों और प्रशिक्षु उप निरीक्षकों के तबादले के आदेश जारी किए हैं।
एसपी द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में 10 निरीक्षकों और 4 प्रशिक्षु उप निरीक्षकों (SI) के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। नई पदस्थापनाओं के तहत कई थाना प्रभारियों, चौकी प्रभारियों और रक्षित केंद्र में पदस्थ अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं। माना जा रहा है कि कानून-व्यवस्था को और बेहतर बनाने तथा प्रशासनिक कार्यों में गति लाने के उद्देश्य से यह फेरबदल किया गया है।
पुलिस विभाग में हुए इस प्रशासनिक फेरबदल के बाद संबंधित अधिकारियों को शीघ्र नई पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। माना जा रहा है कि नई तैनातियों से जिले में पुलिस व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के साथ-साथ कानून-व्यवस्था के बेहतर संचालन में भी मदद मिलेगी।
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