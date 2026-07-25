छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर ने बिगड़ा बिजली बिल का गणित, कहीं दोगुना तो कहीं चार गुना बढ़ा खर्च, उपभोक्ता परेशान

उन्होंने विभाग से बिल की जांच कर वास्तविक खपत के अनुसार राशि तय करने की मांग की है। ग्राम साराडीह निवासी मेहतरू साहू ने बताया कि पहले उनके घर का बिजली बिल 250 से 300 रुपए के बीच आता था। जून महीने में उन्हें 740 रुपए का बिल मिला। उन्होंने बिजली विभाग के शिकायत केंद्र में जाकर जानकारी ली, जहां उन्हें बताया गया कि बिजली दरों में वृद्धि के कारण बिल बढ़ा है। ग्राम साराडीह के मेहतरू साहू ने कहा कि अचानक बढ़ी राशि से सामान्य परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ रहा है। यदि खपत में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है तो बिल बढऩे का स्पष्ट कारण बताया जाना चाहिए।