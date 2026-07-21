CG Monsoon 2026: छत्तीसगढ़ में एक्टिव हुआ तगड़ा सिस्टम, कई जिलों में होगी झमाझम बारिश

प्रदेश में मानसून की सक्रियता इस समय कई मौसम प्रणालियों के एक साथ प्रभावी होने से बनी हुई है। समुद्र तल पर मानसून द्रोणिका श्रीगंगानगर, रोहतक, हरदोई, वाराणसी, रांची और सागर द्वीप से होते हुए उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है। इसके साथ ही उत्तरी झारखंड और उससे लगे बिहार के ऊपर ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है, जिससे त्रिपुरा तक एक द्रोणिका विकसित हो गई है। पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर भी चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। इसके अलावा उत्तरी बिहार से उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल से होकर एक अन्य द्रोणिका भी बनी हुई है। दक्षिणी ओडिशा के ऊपर मौजूद चक्रवाती परिसंचरण अब उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिणी छत्तीसगढ़ तक पहुंच चुका है। आने वाले दिनों में वर्षा की गतिविधियां तेज रहने, कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने और कहीं-कहीं तेज बौछारें पड़ सकती है।