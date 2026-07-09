फैकल्टी संकट से जूझ रहा महासमुंद मेडिकल कॉलेज, 100 से ज्यादा पद अब भी खाली, जानिए क्या है वजह!

महासमुंद मेडिकल कॉलेज (Mahasamund Medical College) की सबसे गंभीर समस्या शिक्षकों की कमी है। प्राध्यापक के 24 स्वीकृत पदों में केवल 7 कार्यरत हैं, जबकि 17 पद खाली हैं। सह-प्राध्यापक के 33 पदों में 13, सहायक प्राध्यापक के 46 में 26, सीनियर रेजिडेंट के 44 में 25 तथा प्रदर्शक के 26 में 8 पद रिक्त हैं। कुल मिलाकर दर्जनों पद वर्षों से खाली पड़े हैं। इसका सीधा असर मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ रहा है। कई विभाग सीमित शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं। एक ही शिक्षक को पढ़ाई, अस्पताल की ड्यूटी, शोध कार्य और प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभानी पड़ रही हैं। अब 125 नए विद्यार्थियों के जुडऩे के बाद यह दबाव और बढ़ेगा।