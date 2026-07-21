छत्तीसगढ़ में मानसून का असर बरकरार! मौसम विभाग ने अगले 7 दिन के लिए जारी किया बारिश का अपडेट

मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, फिलहाल प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। भारी बारिश का दायरा सीमित रहने की संभावना है। अगले कुछ दिनों तक बारिश की गतिविधियों में थोड़ी कमी आ सकती है। हालांकि इसके बाद बंगाल की खाड़ी में एक नया मौसम तंत्र (सिस्टम) बनने के संकेत हैं। यदि यह सिस्टम उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ता है तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर अच्छी बारिश का दौर शुरू हो सकता है।