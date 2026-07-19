राजधानी के अलावा प्रदेश के कई जिलों में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे के दौरान मस्तूरी, लवन, बैकुंठपुर और पाली में 8 सेंटीमीटर वर्षा हुई। सुकमा, बेलगहना, नवागढ़, बोदरी, बेलतरा और सकरी में 7 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा सकोला, जांजगीर, पचपेड़ी, रतनपुर और खड़गवां में 6 सेंटीमीटर, जबकि सूरजपुर, बिल्हा, कसडोल, सीपत, धमतरी और बलौदाबाजार में 5 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। गिधौरी और टुंड्रा में 4 सेंटीमीटर वर्षा हुई। राज्य के कई अन्य स्थानों पर 1 से 3 सेंटीमीटर तथा इससे कम बारिश रिकॉर्ड की गई।