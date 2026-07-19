यह राज्य का पहला रजिस्ट्री दफ्तर होगा जो पूरी तरह हाईटेक होगा। भवन बनने के बाद यहां टोकन कियोस्क मशीनें, वाई-फाई, बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन सिस्टम, रियल-टाइम डिजिटल डिस्प्ले और सर्वर रूम का सेटअप लगाया जाएगा। वेटिंग हॉल पूरी तरह वातानुकूलित होगा। एक साथ तीन जिलों के रजिस्ट्रार और 8 सब रजिस्ट्रार यहां बैठकर काम कर सकेंगे। एंट्री गेट के अलावा अंदर 3 लिफ्ट लगाई गई हैं। निर्माण एजेंसी के अनुसार एक लिफ्ट में 14 लोग जा सकेंगे। इस तरह तीनों लिफ्ट में एक साथ 42 लोग ऊपर-नीचे आ-जा सकेंगे।