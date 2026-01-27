शहर के इन इलाकों में खुलेंगे 5 नए मॉडल रजिस्ट्री कार्यालय, आसान होगी प्रक्रिया, भीड़ से मिलेगी राहत

New Model Registry Office: राजधानी में जमीन रजिस्ट्री की संख्या बढ़ती जा रही है। इस कारण पंजीयन कार्यालय में लोगों की भीड़ बढ़ रही है। कई बार लोगों को रजिस्ट्री कराने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। अब लोगों की सहूलियत के लिए 5 नए मॉडल रजिस्ट्री दफ्तर खोले जाएंगे। इससे लोगों को राहत मिलेगी। इसके लिए अब विभाग की ओर से सरकारी कार्यालय या भवनों की तलाश की जा रही है। जानकारी के अनुसार यदि सरकारी कार्यालय नहीं मिलते हैं तो लोगों की सुविधा के लिए किराए के भवनों में दफ्तर संचालित किए जाएंगे। बजट में शामिल किए जाने के बाद, नए रजिस्ट्री कार्यालयों के लिए जिला पंजीयन विभाग ने भवन तलाशना शुरू कर दिया है।