रायपुर

शहर के इन इलाकों में खुलेंगे 5 नए मॉडल रजिस्ट्री कार्यालय, आसान होगी प्रक्रिया, भीड़ से मिलेगी राहत

New Model Registry Office: जानकारी के अनुसार यदि सरकारी कार्यालय नहीं मिलते हैं तो लोगों की सुविधा के लिए किराए के भवनों में दफ्तर संचालित किए जाएंगे

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Jan 27, 2026

new rajistry office

रजिस्ट्री ऑफिस का निर्माणकार्य जारी ( Photo - Patrika )

New Model Registry Office: राजधानी में जमीन रजिस्ट्री की संख्या बढ़ती जा रही है। इस कारण पंजीयन कार्यालय में लोगों की भीड़ बढ़ रही है। कई बार लोगों को रजिस्ट्री कराने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। अब लोगों की सहूलियत के लिए 5 नए मॉडल रजिस्ट्री दफ्तर खोले जाएंगे। इससे लोगों को राहत मिलेगी। इसके लिए अब विभाग की ओर से सरकारी कार्यालय या भवनों की तलाश की जा रही है। जानकारी के अनुसार यदि सरकारी कार्यालय नहीं मिलते हैं तो लोगों की सुविधा के लिए किराए के भवनों में दफ्तर संचालित किए जाएंगे। बजट में शामिल किए जाने के बाद, नए रजिस्ट्री कार्यालयों के लिए जिला पंजीयन विभाग ने भवन तलाशना शुरू कर दिया है।

रजिस्ट्री कार्यालय खोलने तीन जगह का चयन

नए रजिस्ट्री कार्यालय खोले जाने को लेकर जगह की पहचान की गई है, इसमें कमल विहार, सड्ढू और टाटीबंध क्षेत्र को चुना गया है। रायपुर कलेक्टोरेट के पंजीयन कार्यालय से ये तीनों क्षेत्र लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है। इन क्षेत्रों में दफ्तर खुलने से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी रजिस्ट्री कराने के लिए लंबा सफर तय नहीं करना पड़ेगा। इससे कलेक्ट्रेट स्थित पंजीयन कार्यालय में भीड़ की कमी होगी, साथ ही कम समय में लोगों की रजिस्ट्री हो पाएगी।

20 किमी का सफर होगा कम

शहर के तीन नए माॅडल रजिस्ट्री के अलावा दो दफ्तर में से एक धरसींवा और एक बिरगांव में खोला जाएगा। इससे लोगों को आने जाने में काफी सहूलियत होगी, क्योकि धरसींवा कलेक्ट्रेट स्थित पंजीयन कार्यालय से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं बिरगांव नगर निगम 10 किमी की दूरी पर है। इससे लोगों के आने जाने में एक से दो घंटे समय की बचत होगी। अभी लोगों को समय पर पहुंचने के लिए आधा-एक घंटे पहले रवाना होना पड़ता है। वहीं भीड़ कम होने पर कार्यों में भी तेजी आएगी।

जिले में 5 नए रजिस्ट्री कार्यालय खोलने के लिए जगह तलाश की जा रही है। इनमें 3 रायपुर शहर में और 1-1 धरसीवा-बिरगांव में खोले जाने हैं। कार्यालय खोलने के लिए शासकीय भवनों की तलाश कर रहे हैं, अगर नहीं मिला तो किराए के भवन में कार्यालय खोला जाएगा।

  • विनोज कोचे, पंजीयक पंजीयन विभाग, रायपुर

27 Jan 2026 07:07 pm

