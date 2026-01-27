27 जनवरी 2026,

मंगलवार

रायपुर

सैलरी पर लटकी तलवार! ये 3 कोर्स ना किए तो अप्रैल में रुक जाएगा पगार, विभागीय सचिवों का पत्र जारी

Karmayogi Portal: मिशन कर्मयोगी के तहत iGOT कर्मयोगी पोर्टल पर छत्तीसगढ़ के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए 3 कोर्स अनिवार्य। GAD सचिव अविनाश चंपावत का पत्र जारी।

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 27, 2026

अधिकारियों-कर्मचारियों का प्रशिक्षण अनिवार्य (photo source- Patrika)

अधिकारियों-कर्मचारियों का प्रशिक्षण अनिवार्य (photo source- Patrika)

CG Govt Employees: मिशन कर्मयोगी के तहत, भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग (iGOT) कर्मयोगी पोर्टल पर राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक तय पोस्ट-स्पेसिफिक ट्रेनिंग कोर्स ज़रूरी कर दिया गया है। इस ट्रेनिंग के बारे में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ने सभी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को एक लेटर जारी किया है।

CG Govt Employees: कर्मयोगी पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश

जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी अविनाश चंपावत की तरफ से जारी लेटर में बताया गया कि छत्तीसगढ़ मिनिस्ट्री लेवल पर काम करने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को GOT कर्मयोगी पोर्टल पर अपने-अपने पोस्ट के लिए तय अटैच्ड ट्रेनिंग लिस्ट के हिसाब से 10 में से 3 ट्रेनिंग कोर्स ज़रूरी तौर पर पूरे करने होंगे। इस सिलसिले में, डिपार्टमेंट में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को 3 ज़रूरी कोर्स पूरे करने और उनके पूरे होने की एंट्री कर्मयोगी पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं।

अलग शब्दों में न्यूज फार्मेट में दें छत्तीसगढ़ में राज्य शासन के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए iGOT कर्मयोगी पोर्टल पर प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। मिशन कर्मयोगी के तहत भारत सरकार द्वारा संचालित इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग (iGOT) कर्मयोगी पोर्टल पर पद के अनुसार निर्धारित कोर्स पूरे करने होंगे।

इन निर्देशों का सख्ती से पक्का पालन करने के निर्देश

CG Govt Employees: जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट (GAD) के सेक्रेटरी अविनाश चंपावत की तरफ से सभी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को जारी लेटर में साफ निर्देश दिए गए हैं कि मिनिस्ट्री लेवल पर काम करने वाले सभी ऑफिसर और एम्प्लॉई को अपनी पोजीशन के हिसाब से, अटैच्ड ट्रेनिंग लिस्ट के हिसाब से, अवेलेबल 10 कोर्स में से कम से कम तीन ज़रूरी कोर्स पूरे करने होंगे। लेटर के मुताबिक, इन तीन ज़रूरी कोर्स को पूरा करने के बाद, संबंधित ऑफिसर और एम्प्लॉई को कर्मयोगी पोर्टल पर अपनी जानकारी अपडेट करनी होगी।

डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी को निर्देश दिया गया है कि वे अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर और एम्प्लॉई को ये कोर्स पूरा करने और पोर्टल पर अपनी एंट्री अपडेट करने के लिए ज़रूरी निर्देश दें। यह कदम राज्य सरकार के एम्प्लॉई की कैपेसिटी बिल्डिंग और मिशन कर्मयोगी के मकसद को पूरा करने की दिशा में ज़रूरी है, जो डिजिटल तरीकों से लगातार सीखने और डेवलपमेंट पर ज़ोर देता है। डिपार्टमेंट को इन निर्देशों का सख्ती से पालन पक्का करने के लिए कहा गया है।

