सैलरी पर लटकी तलवार! ये 3 कोर्स ना किए तो अप्रैल में रुक जाएगा पगार, विभागीय सचिवों का पत्र जारी

CG Govt Employees: जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट (GAD) के सेक्रेटरी अविनाश चंपावत की तरफ से सभी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को जारी लेटर में साफ निर्देश दिए गए हैं कि मिनिस्ट्री लेवल पर काम करने वाले सभी ऑफिसर और एम्प्लॉई को अपनी पोजीशन के हिसाब से, अटैच्ड ट्रेनिंग लिस्ट के हिसाब से, अवेलेबल 10 कोर्स में से कम से कम तीन ज़रूरी कोर्स पूरे करने होंगे। लेटर के मुताबिक, इन तीन ज़रूरी कोर्स को पूरा करने के बाद, संबंधित ऑफिसर और एम्प्लॉई को कर्मयोगी पोर्टल पर अपनी जानकारी अपडेट करनी होगी।