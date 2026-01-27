CG News: दिल्ली हाईकोर्ट से छत्तीसगढ़ के रिटायर्ड जज को बड़ी राहत, भ्रष्टाचार मामले में CBI का नोटिस रद्द

यह केस छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस आई.एम. कुद्दुसी से जुड़ा है। करप्शन के एक केस की जांच करते हुए, CBI ने उन्हें एक नोटिस जारी किया, जिसमें उनका मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स (स्टेटमेंट सहित), और उनके ड्राइवर और घरेलू नौकर के बारे में जानकारी मांगी गई थी। जांच एजेंसी ने तर्क दिया कि यह जानकारी जांच के लिए ज़रूरी थी। हालांकि, रिटायर्ड जज ने इसे अपने संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए ट्रायल कोर्ट में चुनौती दी। ट्रायल कोर्ट सहमत हो गया और नोटिस खारिज कर दिया। CBI ने हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा।