CG News: दिल्ली हाईकोर्ट से छत्तीसगढ़ के रिटायर्ड जज को बड़ी राहत, भ्रष्टाचार मामले में CBI का नोटिस रद्द

छत्तीसगढ़ के रिटायर्ड जज को बड़ी राहत (photo source- Patrika)
CG News: दिल्ली हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, जस्टिस आई.एम. कुद्दुसी को करप्शन के एक मामले में CBI का जारी नोटिस रद्द कर दिया है। कोर्ट ने साफ किया कि सेक्शन 91 CrPC का इस्तेमाल किसी आरोपी या गवाह से पर्सनल जानकारी ज़बरदस्ती लेने के लिए नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि इस सेक्शन का मकसद सबूत इकट्ठा करना और जांच में सहयोग पक्का करना है, और इसका इस्तेमाल मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स, या घरेलू स्टाफ के नाम जैसी पर्सनल जानकारी ज़बरदस्ती लेने के लिए नहीं किया जा सकता।
दिल्ली हाई कोर्ट ने करप्शन के एक मामले में रिटायर्ड जज जस्टिस आई.एम. कुद्दुसी को CBI का नोटिस रद्द करके सेक्शन 91 CrPC के दायरे पर काफी क्लैरिटी दी है। कोर्ट ने कहा कि इस सेक्शन का मकसद सिर्फ पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट्स या चीजें पेश करने के लिए मजबूर करना है, न कि आरोपी को अपनी याददाश्त से जानकारी देने के लिए मजबूर करना।
हाई कोर्ट बेंच ने सख्ती से कहा कि ऐसा करने से आरोपी को खुद को दोषी ठहराने का खतरा होता है, जो संविधान के आर्टिकल 20(3) का उल्लंघन है। आर्टिकल 20(3) के तहत, किसी भी व्यक्ति को कानूनी तौर पर अपने खिलाफ बोलने या लिखकर सबूत देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, चाहे जांच किसी भी स्टेज पर हो। कोर्ट ने साफ किया कि सेक्शन 91 CrPC का इस्तेमाल सिर्फ पहले से मौजूद चीजों या डॉक्यूमेंट्स के लिए किया जा सकता है, और जांच एजेंसियां आरोपी को अपनी याददाश्त या मतलब से जानकारी देने के लिए मजबूर नहीं कर सकतीं।
कोर्ट ने यह भी साफ़ किया कि अगर जांच एजेंसी को जानकारी चाहिए, तो उसके पास सेक्शन 161 CrPC के तहत पूछताछ करने का ऑप्शन है, जो आरोपी को चुप रहने का अधिकार देता है। कोर्ट ने बैंकों, टेलीकॉम कंपनियों और दूसरी संस्थाओं से सीधे रिकॉर्ड भी मांगे। कोर्ट ने कहा कि जांच को आसान बनाने के नाम पर संवैधानिक सुरक्षा और व्यक्तिगत अधिकारों से समझौता नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने कहा कि CrPC की धारा 91 का इस्तेमाल किसी आरोपी से पर्सनल जानकारी मांगने के लिए नहीं किया जा सकता, जैसा कि CBI मांग रही थी। सुप्रीम कोर्ट के कई पुराने फैसलों का हवाला देते हुए, हाई कोर्ट ने साफ किया कि धारा 91 का मकसद सिर्फ पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट्स या चीज़ों को पेश करने के लिए मजबूर करना है, न कि आरोपी को खुद के खिलाफ सबूत देने के लिए मजबूर करना।
यह केस छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस आई.एम. कुद्दुसी से जुड़ा है। करप्शन के एक केस की जांच करते हुए, CBI ने उन्हें एक नोटिस जारी किया, जिसमें उनका मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स (स्टेटमेंट सहित), और उनके ड्राइवर और घरेलू नौकर के बारे में जानकारी मांगी गई थी। जांच एजेंसी ने तर्क दिया कि यह जानकारी जांच के लिए ज़रूरी थी। हालांकि, रिटायर्ड जज ने इसे अपने संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए ट्रायल कोर्ट में चुनौती दी। ट्रायल कोर्ट सहमत हो गया और नोटिस खारिज कर दिया। CBI ने हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा।
