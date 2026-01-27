27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

भूपेश बघेल ने सेक्स CD कांड पर सेशन कोर्ट के फैसले को दी चुनौती, कहा- हाई कोर्ट में करेंगे अपील

Bhupesh Baghel Sex CD Scandal: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के सेक्स CD कांड पर रायपुर सेशन कोर्ट के फैसले को चुनौती देने का निर्णय लिया है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 27, 2026

सेक्स सीडी कांड (photo source- Patrika)

सेक्स सीडी कांड (photo source- Patrika)

Sex CD Scandal: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के बदनाम सेक्स CD स्कैंडल में ट्रायल फिर से खोलने के रायपुर सेशंस कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। इससे पहले, मार्च 2025 में, एक स्पेशल CBI कोर्ट ने बघेल को सभी आरोपों से बरी कर दिया था, और CBI ने सेशंस कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल की थी।

Sex CD Scandal: फैसले के विरोध में जाएंगे हाईकोर्ट: भूपेश बघेल

सेशन कोर्ट के फैसले के बाद मीडिया से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केस पूरी तरह से न्यायिक प्रक्रिया से चल रहा है। उन्हें पहले ही केस से बरी कर दिया गया था, लेकिन अब उन्होंने CBI की अपील पर सेशन कोर्ट में अपील की है। कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, और अब हम उस फैसले को चुनौती देने के लिए हाई कोर्ट जाएंगे।

ध्यान रहे कि इस केस में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा बिजनेसमैन कैलाश मुरारका, पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार विनोद वर्मा, विजय भाटिया और विजय पांडे आरोपी हैं। बिजनेसमैन कैलाश मुरारका और विनोद वर्मा ने बरी करने के लिए अर्जी दी थी। सेशन कोर्ट ने उनकी अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी कि उनके खिलाफ काफी सबूत मौजूद हैं, और इसलिए उन्हें ट्रायल का सामना करना पड़ेगा।

गौरतलब है कि यह केस छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। सितंबर 2018 में, विधानसभा चुनाव के करीब, उस समय के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल और विनोद वर्मा को CD कांड के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था, जिससे राज्य में राजनीतिक उथल-पुथल बढ़ गई थी।

Sex CD Scandal: अक्टूबर 2017 में हुई थी शुरुआत

यह केस अक्टूबर 2017 में शुरू हुआ, जब छत्तीसगढ़ में एक सेक्स CD सामने आई। BJP नेता प्रकाश बजाज ने 26 अक्टूबर 2017 को पंडरी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई, जिसमें अश्लील वीडियो का इस्तेमाल करके ब्लैकमेल और जबरन वसूली का आरोप लगाया गया। इसके बाद, पुलिस और CBI ने दिल्ली की एक दुकान से केस का पता लगाया, जिससे वर्मा और दूसरे आरोपियों का पता चला। केस सामने आने के बाद एक और आरोपी रिंकू खनूजा ने आत्महत्या कर ली।

ये भी पढ़ें

Sex Racket: घर की आड़ में चल रहा था धंधा! इस हालत में पकड़े गए 3 युवक और 5 युवतियां
कोरबा
कोरबा में सेक्स रैकेट (photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

27 Jan 2026 11:06 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / भूपेश बघेल ने सेक्स CD कांड पर सेशन कोर्ट के फैसले को दी चुनौती, कहा- हाई कोर्ट में करेंगे अपील

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Bank Strike: आज रायपुर समेत देशभर में बैंक बंद, सरकारी बैंकों का कामकाज पूरी तरह ठप

रायपुर समेत देशभर में बैंक बंद (photo source- Patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ में कल हो सकती है बारिश! ठंड फिर बढ़ाएगी असर...

छत्तीसगढ़ में कल हो सकती है बारिश! मौसम करवट लेने को तैयार, ठंड फिर बढ़ाएगी असर...(photo-patrika)
रायपुर

77 साल पहले 26 जनवरी की सुबह गौरव का एहसास और जिज्ञासा लेकर आई, स्कूल-कॉलेजों में चला झंडा फहराने का दौर

77 साल पहले 26 जनवरी की सुबह गौरव का एहसास और जिज्ञासा लेकर आई,स्कूल-कॉलेजों में चला झंडा फहराने का दौर
Patrika Special News

छत्तीसगढ़ के जनजातीय शौर्य का इतिहास, देश के पहले जनजातीय डिजिटल संग्रहालय की भव्य झांकी बनी आकर्षण का केंद्र

छत्तीसगढ़ के जनजातीय शौर्य का इतिहास, देश के पहले जनजातीय डिजिटल संग्रहालय की भव्य झांकी बनी आकर्षण का केंद्र
रायपुर

संविधान, लोकतंत्र और सुशासन के रास्ते विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण सरकार का संकल्प : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

संविधान, लोकतंत्र और सुशासन के रास्ते विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण सरकार का संकल्प : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.