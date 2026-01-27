भूपेश बघेल ने सेक्स CD कांड पर सेशन कोर्ट के फैसले को दी चुनौती, कहा- हाई कोर्ट में करेंगे अपील

यह केस अक्टूबर 2017 में शुरू हुआ, जब छत्तीसगढ़ में एक सेक्स CD सामने आई। BJP नेता प्रकाश बजाज ने 26 अक्टूबर 2017 को पंडरी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई, जिसमें अश्लील वीडियो का इस्तेमाल करके ब्लैकमेल और जबरन वसूली का आरोप लगाया गया। इसके बाद, पुलिस और CBI ने दिल्ली की एक दुकान से केस का पता लगाया, जिससे वर्मा और दूसरे आरोपियों का पता चला। केस सामने आने के बाद एक और आरोपी रिंकू खनूजा ने आत्महत्या कर ली।