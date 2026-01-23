Auto Expo 2026: लग्जरी गाडि़यों पर कम हो टैक्स, कंपनी खुले और मिले सब्सिडी, तीन दिन में 6500 गाड़ियों की हुई बिक्री

हर सेक्टर में छत्तीसगढ़ में काफी ग्रोथ हुआ है। ऑटोमोबाइल सेक्टर का जीएसटी में 17 प्रतिशत योगदान छत्तीसगढ़ में है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, लग्जरी गाडि़यों में सरकार को टैक्स कम करना चाहिए, सेल बढ़ेगा तो टैक्स बढ़ेगा, क्योंकि 10 से 15 लाख से ऊपर की गाडि़यों में जीएसटी 40 प्रतिशत है, पहले 28 प्रतिशत, और शेष 18 प्रतिशत था। जबकि फाॅरेन कंट्री में सब में सामान है। वहीं दस प्रतिशत आरटीओ, तीन प्रतिशत इंश्योरेंस है, 53 प्रतिशत तो टैक्स ही हो गए। सरकार को 28 प्रतिशत टैक्स ही रखना था, इससे लग्जरी की सेल बढ़ेगी क्योकि छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से घिरा हुआ है, इससे काफी फायदा होगा।