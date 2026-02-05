CG Politics: कांग्रेस को पहले अपने गिरेबां में झांकना चाहिए… दुर्ग हत्याकांड पर बीजेपी ने किया हमला, कही ये बातें

CG Politics: भाजपा ने फिर से कांग्रेस पर सियासी हमला बोला है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता उज्ज्वल दीपक ने दुर्ग जिले में एक युवक की निर्मम हत्या के मामले में एनएसयूआई पदाधिकारी की गिरफ्तारी को लेकर कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी संगठनों से जुड़े लोगों की आपराधिक वारदातों में संलिप्तता एक बार फिर इस बात की तस्दीक कर रही है कि कांग्रेस अब एक राजनीतिक दल के बजाय अपराधियों, माफियाओं और भ्रष्टाचारियों का गैंग बनकर रह गई है।