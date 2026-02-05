5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

सरकारी विभागों को झटका… 15 फरवरी के बाद खरीदी पूरी तरह प्रतिबंधित, वित्त विभाग ने जारी किया आदेश

CG News: वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों सरकारी विभाग फिजूल खर्च करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसे देखते हुए वित्त विभाग ने 15 फरवरी के बाद सरकारी खरीदी पर पूरी तरह रोक लगा दी है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Feb 05, 2026

15 फरवरी के बाद सरकारी खरीदी बंद (फोटो सोर्स- पत्रिका)

15 फरवरी के बाद सरकारी खरीदी बंद (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG News: वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों सरकारी विभाग फिजूल खर्च करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसे देखते हुए वित्त विभाग ने 15 फरवरी के बाद सरकारी खरीदी पर पूरी तरह रोक लगा दी है। वित्त विभाग ने इस बात पर भी कड़ी आपत्ति जताई है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में अनेक विभागों द्वारा जल्दबाजी में केवल बजट उपयोग करने की दृष्टि से आवश्यकता न होने पर भी सामग्री खरीदी करते हैं। इससे शासन की राशि अनावश्यक रूप से अवरूद्ध हो जाती है।

यह प्रक्रिया शासन के हित में नहीं है। वित्त विभाग की ओर से जारी पत्र में यह भी कहा गया है कि सभी विभाग यह तय कर लें कि 15 फरवरी तक जारी किए गए समस्त खरीदी आदेशों का भुगतान 15 मार्च तक पूरा कर दिया जाए।

CG News: इन पर लागू नहीं होगा नियम

  • विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना, केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त अनुदान, नाबार्ड पोषित योजना, सिडबी, राष्ट्रीय आवास बैंक तथा विशेष केंद्रीय सहायता पोषित परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए खरीदे जाने वाली सामग्री।
  • लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, ग्रामीण यात्रिकी सेवा एवं वन विभाग से संबंधित परियोजनाओं में मंडार की स्थिति का आंकलन करने के उपरांत आगामी एक माह में उपयोग आने बाली सामग्री। जेलों, शासकीय एवं राज्य कर्मचारी बीमा योजनांतर्गत बन रहे अस्पतालों तथा विभिन्न विभागों द्वारा संचालित छात्रावासों व आश्रमों में भोजन, कपडा, दवाइयों का क्रय तथा अन्य प्रासंगिक व्यय।
  • पोषण आहार के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में दिए जा रहे खाद्यान की खरीदी व परिवहन।
  • लोकभवन सचिवालय, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, मुख्यमंत्री निवास तथा मुख्यमंत्री सचिवालय, उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

05 Feb 2026 09:01 am

Published on:

05 Feb 2026 09:00 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / सरकारी विभागों को झटका… 15 फरवरी के बाद खरीदी पूरी तरह प्रतिबंधित, वित्त विभाग ने जारी किया आदेश

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Politics: कांग्रेस को पहले अपने गिरेबां में झांकना चाहिए… दुर्ग हत्याकांड पर बीजेपी ने किया हमला, कही ये बातें

BJP Congress
रायपुर

OBC Survey: ओबीसी सर्वे ऑनलाइन… निकाय चुनाव में तय होगा आरक्षण प्रतिशत, 54 बिंदुओं पर परीक्षण

OBC Survey (Photo Source- Patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज, फरवरी की शुरुआत में गर्मी का एहसास, मार्च तक रातें रहेंगी हल्की ठंडी

रायपुर

CG News: धमतरी, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिलों में भी जमीन की नई संशोधित गाइडलाइन दरें प्रभावी, इसी माह अन्य जिलों में भी लागू हो जाएंगी नई दरें

CG News: धमतरी, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिलों में भी जमीन की नई संशोधित गाइडलाइन दरें प्रभावी, इसी माह अन्य जिलों में भी लागू हो जाएंगी नई दरें
रायपुर

 Public News: दरारों और अंधेरे से जूझता नेशनल हाईवे, सिर्फ दिखावे की स्ट्रीट लाइट

दरारों और अंधेरे से जूझता नेशनल हाईवे, सिर्फ दिखावे की स्ट्रीट लाइट
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.