सरकारी विभागों को झटका… 15 फरवरी के बाद खरीदी पूरी तरह प्रतिबंधित, वित्त विभाग ने जारी किया आदेश

CG News: वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों सरकारी विभाग फिजूल खर्च करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसे देखते हुए वित्त विभाग ने 15 फरवरी के बाद सरकारी खरीदी पर पूरी तरह रोक लगा दी है। वित्त विभाग ने इस बात पर भी कड़ी आपत्ति जताई है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में अनेक विभागों द्वारा जल्दबाजी में केवल बजट उपयोग करने की दृष्टि से आवश्यकता न होने पर भी सामग्री खरीदी करते हैं। इससे शासन की राशि अनावश्यक रूप से अवरूद्ध हो जाती है।