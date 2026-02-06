CG Dhan Kharidi: धान खरीदी के लिए दो दिन की मोहलत का असर, पहले दिन 40 हजार टन से अधिक की धान खरीदी

CG Dhan Kharidi: धान खरीदी की समय-सीमा दो दिन बढ़ाए जाने का असर पहले दिन साफ नजर आया, जब प्रदेशभर के अलग-अलग खरीदी केंद्रों में 40 हजार टन से अधिक धान की खरीदी दर्ज की गई। सरकार द्वारा किसानों की मांग को देखते हुए खरीदी की तारीख आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया था, जिसके बाद अंतिम चरण में केंद्रों पर फिर से रौनक लौट आई है। गुरूवार को कई केंद्रों में धान खरीदी हुई। अब 6 फरवरी को धान खरीदी का अंतिम दिवस तय किया गया है और किसान बड़ी संख्या में अपने उपज को समितियों तक पहुंचाने में जुटे हैं।