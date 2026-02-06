CG News: छत्तीसगढ़ में आईटीआई की 8 हजार से अधिक सीट खाली, 10 पुराने ट्रेड बंद हुए, 42 आईटीआई पीपीपी मोड में संचालित

केंद्र सरकार के मुताबिक पीएम-सेतु योजना के तहत आईटीआई को उद्योगों से जोड़ने की योजना है। हालांकि अब तक किसी भी राज्य की राज्य संचालन समिति द्वारा राष्ट्रीय संचालन समिति को उद्योग भागीदारी से जुड़ा कोई प्रस्ताव अंतिम रूप से भेजा ही नहीं गया है। हालांकि छत्तीसगढ़ में पीपीपी मॉडल के तहत आईटीआई पर काम हो रहा है। अब तक 42 आईटीआई को पीपीपी मॉडल पर उन्नत किया गया है। भिलाई स्टील प्लांट की मदद से भिलाई आईटीआई को मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है।