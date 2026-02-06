CG News: कारोबारी पर लगाया साढ़े 15 लाख काजुर्माना

जनवरी में भाटापारा स्थित मातारानी इंडस्ट्रीज (सेमरिया रोड, खोखली), महासती उद्योग (सूरजपुरा रोड) एवं एनएस इंडस्ट्रीज (खोखली) का निरीक्षण किया गया। मातारानी इंडस्ट्रीज में खाद्य लेबल पर विनिर्माता के स्थान पर अन्य फर्म का नाम एवं पता अंकित पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई। महासती उद्योग से पोहा का सैंपल लिया गया। एनएस इंडस्ट्रीज में नवीनीकरण के समय स्व-निरीक्षण प्रतिवेदन में गलत जानकारी मिलने पर निरीक्षण किया गया। साथ ही पोहा एवं नायलॉन पोहा का सैंपल लिया गया। नोटिस भी जारी किया गया है। कुल 5 विधिक नमूने लिए गए और 1 प्रकरण एडीएम कोर्ट में पेश किया गया।