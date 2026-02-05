CG News: धमतरी, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिलों में भी जमीन की नई संशोधित गाइडलाइन दरें प्रभावी, अन्य जिलों में भी लागू हो जाएंगी नई दरें

CG News: धमतरी, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिलों में सरकारी जमीन के लिए नई संशोधित गाइडलाइन दरों को मंजूरी दे दी गई है। केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड से अनुमोदन के बाद ये नई दरें 4 फरवरी से प्रभावशील होंगी। इससे इन जिलों में जमीन की रजिस्ट्री कराने वाले आम नागरिकों और निवेशकों को राहत मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि अन्य जिलों की संशोधित गाइडलाइन दरें भी जिला मूल्यांकन समितियों से प्रस्ताव मिलते ही जारी कर दी जाएंगी।