CG News: MNREGA की कमियां दूर करेगा ‘VB-G RAM G’ एक्ट, 125 दिन की रोजगार गारंटी: शिवराज सिंह चौहान

शिवराज सिंह चौहान (photo source- Patrika)
CG News: "VB-G राम जी" के बारे में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह सुधार MNREGA की कमियों को दूर करता है। सरकार 125 दिन की रोज़गार गारंटी देकर गरीबी मुक्त और आत्मनिर्भर गाँव बनाने का अपना वादा पूरा कर रही है। "VB-G राम जी" एक्ट पूरे देश में लागू किया जा रहा है।
केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में अखिल भारतीय विश्वगुरु जैनाचार्य विद्यासागर समाधि स्मृति महोत्सव में शामिल होने के लिए राज्य के एक दिन के दौरे पर थे, ने रायपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात की।
मिलावटी कीटनाशकों के मुद्दे पर, कृषि मंत्री ने कहा कि विभाग पिछले साल के "विकसित कृषि संकल्प" अभियान के अनुसार तेजी से काम कर रहा है। घटिया कीटनाशकों के बारे में कई शिकायतें मिली हैं। सरकार एक नए पेस्टिसाइड एक्ट और बीज एक्ट पर काम कर रही है और इन एक्ट पर जनता की राय ले रही है।
CG News: भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुए बड़े समझौते के बारे में उन्होंने कहा कि एक ज़रूरी समझौता हुआ है। PM मोदी की लीडरशिप में एक डेवलप्ड इंडिया बन रहा है। "वसुधैव कुटुम्बकम" के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए भारत डेवलपमेंट में योगदान दे रहा है। भारतीय एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट अब तक के सबसे ऊंचे लेवल पर है। इसने ग्रीन रेवोल्यूशन से भी तेज़ रफ़्तार हासिल की है। चावल प्रोडक्शन में भारत नंबर वन पर पहुंच गया है।
