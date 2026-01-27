CG News: MNREGA की कमियां दूर करेगा ‘VB-G RAM G’ एक्ट, 125 दिन की रोजगार गारंटी: शिवराज सिंह चौहान

CG News: भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुए बड़े समझौते के बारे में उन्होंने कहा कि एक ज़रूरी समझौता हुआ है। PM मोदी की लीडरशिप में एक डेवलप्ड इंडिया बन रहा है। "वसुधैव कुटुम्बकम" के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए भारत डेवलपमेंट में योगदान दे रहा है। भारतीय एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट अब तक के सबसे ऊंचे लेवल पर है। इसने ग्रीन रेवोल्यूशन से भी तेज़ रफ़्तार हासिल की है। चावल प्रोडक्शन में भारत नंबर वन पर पहुंच गया है।