आरटीई प्रवेश पर डिजिटल पहरा : आधार के साथ माता-पिता के दस्तावेज भी जांचे जाएंगे

यदि बच्चे के पास आधार नहीं है तो अस्थायी रूप से इन दस्तावेजों के आधार पर भी योजना का लाभ दिया जा सकता है।

जन्म प्रमाण पत्र

स्कूल का पहचान पत्र

राशन कार्ड

पेंशन कार्ड

सीजीएचएस, ईएसआईसी या अन्य सरकारी स्वास्थ्य कार्ड

विभाग द्वारा मान्य अन्य दस्तावेज

नोट: इन दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा अधिकृत अधिकारी करेंगे

पहचान में समस्या होने पर आईरिस स्कैन, फेस ऑथेंटिकेशन

यदि बायोमेट्रिक या फिंगरप्रिंट से आधार सत्यापन नहीं हो पाता है तो आईरिस स्कैन, फेस ऑथेंटिकेशन या ओटीपी के माध्यम से भी सत्यापन किया जा सकेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि आधार न होने की स्थिति में भी किसी बच्चे को आरटीई योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में अन्य दस्तावेजों के आधार पर लाभ दिया जाएगा और उसका अलग रिकॉर्ड रखा जाएगा।