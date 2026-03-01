Crime News: स्टेशन के होटल में मारपीट, दोनों पक्षों ने दर्ज कराई शिकायत

इस घटना में शामिल युवक शशांक सागर ने बताया कि दो पुलिस कर्मियों को बताने पर वे होटल के अंदर तो गए, लेकिन बाद में वहां से चले गए। ये जवान जीआरपी पुलिस के थे, आरपीएफ के या फिर सिटी थाने के। अब यह जांच का विषय है? स्टेशन परिसर में रात को इतनी बड़ी घटना के बावजूद पुलिस कर्मी संबंधित थाना में सूचना ना देकर, मामला ना सुलझाकर वहां से चले गए। वहीं इस मामले में जब पत्रिका ने जीआरपी एसपी से होटल में मौजूद दो पुलिस जवानों के बारें में पूछा तो उन्होंने इस मामले में जनकारी लेकर देने की बात कहीं। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक एक दूसरे पर कुर्सी उठाकर फेंक रहे थे, जिससे एक बड़ी घटना हो सकती थी। इस घटना के अब रेलवे के रवैये को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं।