बड़ी राहत: कारोबारियों को आज से मिलेंगे 20 फीसदी कमर्शियल सिलेंडर

गैस संकट के चलते होटलों में मेन्यू को 20 फीसदी कम किया गया। वहीं कीमतों में 25 फीसदी का इजाफा भी किया गया। होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन वेस्टर्न जोन के अध्यक्ष कमलजीत होरा ने बताया कि सिलेंडर नहीं मिलने के कारण अधिकांश होटलों में मेन्यू को कम कर दिया गया। गैस ज्यादा लगने के कारण खास तौर पर नानवेज आइटम को कम किया गया। साथ ही बिल में 20 फीसदी का इजाफा भी हुआ। वहीं स्थिति को देखते हुए इंडक्शन, तंदूर और अन्य विकल्पों के जरिए संचालन किया जा रहा है। सिलेंडर की आपूर्ति होने से राहत मिलेगी।