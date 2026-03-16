CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में आज बदल सकता है मौसम, कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं के आसार

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ के रायपुर मार्च का आधा महीना गुजरने के साथ ही प्रदेश में गर्मी का असर बढ़ने लगा है। दोपहर होते ही तापमान तेजी से बढ़ रहा है, जिससे लोगों को उमस और गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने रविवार को प्रदेश के कई जिलों में मौसम बदलने के संकेत दिए हैं। विभाग के अनुसार कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है।