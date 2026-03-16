विधानसभा में आज गरमा सकता है माहौल, कई मुद्दों पर होगी चर्चा, मंत्रियों को देना होगा जवाब…

CG Assembly Budget Session: छत्तीसगढ़ के रायपुर छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का सोमवार को 11वां दिन है। आज सदन में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष की ओर से विभिन्न विभागों से जुड़े सवाल उठाए जाएंगे, जिनका जवाब संबंधित मंत्री देंगे। ऐसे में सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है।