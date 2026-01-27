27 जनवरी 2026,

रायपुर

बिग बॉस में पहुंची रायपुर की मान्या बोलीं- सबकुछ स्क्रिप्टेड होता है, इसलिए मैं बाहर हुई

CG News: ईमानदारी, मेहनत और जमीन से जुड़े रहने का नतीजा है कि आज मुझे मिस इंडिया रनरअप का ताज पहनने का मौका मिला। यह कहना रायपुर की मान्या ने…

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Jan 27, 2026

cg news

ऑटो वाली की बेटी से मिस इंडिया रनरअप तक ( Photo - Patrika )

ताबीर हुसैन. ऑटो वाली की बेटी से मिस इंडिया रनरअप और बिग बॉस सीजन-16 तक का सफर तय करने वाली मान्या सिंह ने राजधानी में आयोजित एक कार्यक्रम में अपनी सफलता की कहानी साझा की। उन्होंने कहा कि यह सब उनकी ईमानदारी, मेहनत और जमीन से जुड़े रहने का नतीजा है। 2021 में उन्हें मिस इंडिया रनरअप का ताज पहनाया गया था और अब वे फिल्मों की दुनिया में कदम रखने जा रही हैं।

CG News: सफर कितना चुनौतीपूर्ण रहा?

चुनौती तो हर किसी की जिंदगी में होती है। मेरा काम सिर्फ कर्म करना था। मैंने ईमानदारी से मेहनत की, जमीन से जुड़ी रही और अपनी जर्नी से सीखती रही।

मिस इंडिया रनरअप के बाद दो साल तक काम नहीं मिला?

ऐसा नहीं है। 2021 में क्राउन मिला और 2023 में बिग बॉस में शामिल हुई। तब तक बॉम्बे में दो घर खरीद लिए थे।

आज के यूथ को मिस इंडिया बनने के लिए क्या करना चाहिए?

शुरुआत में मेरे पास केवल आत्मविश्वास था। जानना जरूरी है कि आप मिस इंडिया क्यों बनना चाहते हैं। कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है और इंस्पिरेशन बनना चाहिए।

बिग बॉस में सबकुछ स्क्रिप्टेड होता है?

हां, शो ड्रामा है और टीआरपी के लिए फेमस पर्सनालिटी रखी जाती हैं। मैं इसलिए जल्दी बाहर आई, पर जर्नी अब बहुत अच्छी है।

फिल्मों के ऑफर आए हैं?

हां, आगे साउथ, कन्नड़ समेत कई फिल्मों में नजर आने वाली हूं।

Published on:

27 Jan 2026 03:18 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / बिग बॉस में पहुंची रायपुर की मान्या बोलीं- सबकुछ स्क्रिप्टेड होता है, इसलिए मैं बाहर हुई

रायपुर

छत्तीसगढ़

CG News: दिल्ली हाईकोर्ट से छत्तीसगढ़ के रिटायर्ड जज को बड़ी राहत, भ्रष्टाचार मामले में CBI का नोटिस रद्द

छत्तीसगढ़ के रिटायर्ड जज को बड़ी राहत (photo source- Patrika)
रायपुर

CG News: MNREGA की कमियां दूर करेगा 'VB-G RAM G' एक्ट, 125 दिन की रोजगार गारंटी: शिवराज सिंह चौहान

शिवराज सिंह चौहान (photo source- Patrika)
रायपुर

अंधेरे से उजाले की ओर… नियद नेल्लानार योजना से 14 ग्रामीणों के जीवन में लौटी रोशनी, चेहरों पर मुस्कान

नियद नेल्लानार गांवों के 14 ग्रामीणों के जीवन में आई रोशनी (फोटो सोर्स- DPR)
रायपुर

छत्तीसगढ़ में रोजगार का महाकुंभ! 29 जनवरी से 15 हजार नौकरियों के लिए राज्य स्तरीय मेला, पहली बार एडमिट कार्ड से एंट्री

छत्तीसगढ़ में रोजगार का महाकुंभ! 29 जनवरी से 15 हजार नौकरियों के लिए राज्य स्तरीय मेला, पहली बार एडमिट कार्ड से एंट्री(photo-patrika)
रायपुर

नेचर लवर्स के लिए जन्नत बना छत्तीसगढ़, गंगरेल से चित्रकोट तक घूमने की 7 बेस्ट जगहें, जानें कैसे पहुंचें और कहां ठहरें?

नेचर लवर्स के लिए जन्नत बना छत्तीसगढ़ (photo source- Patrika)
रायपुर
