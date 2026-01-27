बिग बॉस में पहुंची रायपुर की मान्या बोलीं- सबकुछ स्क्रिप्टेड होता है, इसलिए मैं बाहर हुई

ताबीर हुसैन. ऑटो वाली की बेटी से मिस इंडिया रनरअप और बिग बॉस सीजन-16 तक का सफर तय करने वाली मान्या सिंह ने राजधानी में आयोजित एक कार्यक्रम में अपनी सफलता की कहानी साझा की। उन्होंने कहा कि यह सब उनकी ईमानदारी, मेहनत और जमीन से जुड़े रहने का नतीजा है। 2021 में उन्हें मिस इंडिया रनरअप का ताज पहनाया गया था और अब वे फिल्मों की दुनिया में कदम रखने जा रही हैं।