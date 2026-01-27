बिग बॉस में पहुंची रायपुर की मान्या बोलीं- सबकुछ स्क्रिप्टेड होता है, इसलिए मैं बाहर हुई

ऑटो वाली की बेटी से मिस इंडिया रनरअप तक ( Photo - Patrika )
ताबीर हुसैन. ऑटो वाली की बेटी से मिस इंडिया रनरअप और बिग बॉस सीजन-16 तक का सफर तय करने वाली मान्या सिंह ने राजधानी में आयोजित एक कार्यक्रम में अपनी सफलता की कहानी साझा की। उन्होंने कहा कि यह सब उनकी ईमानदारी, मेहनत और जमीन से जुड़े रहने का नतीजा है। 2021 में उन्हें मिस इंडिया रनरअप का ताज पहनाया गया था और अब वे फिल्मों की दुनिया में कदम रखने जा रही हैं।
चुनौती तो हर किसी की जिंदगी में होती है। मेरा काम सिर्फ कर्म करना था। मैंने ईमानदारी से मेहनत की, जमीन से जुड़ी रही और अपनी जर्नी से सीखती रही।
ऐसा नहीं है। 2021 में क्राउन मिला और 2023 में बिग बॉस में शामिल हुई। तब तक बॉम्बे में दो घर खरीद लिए थे।
शुरुआत में मेरे पास केवल आत्मविश्वास था। जानना जरूरी है कि आप मिस इंडिया क्यों बनना चाहते हैं। कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है और इंस्पिरेशन बनना चाहिए।
हां, शो ड्रामा है और टीआरपी के लिए फेमस पर्सनालिटी रखी जाती हैं। मैं इसलिए जल्दी बाहर आई, पर जर्नी अब बहुत अच्छी है।
हां, आगे साउथ, कन्नड़ समेत कई फिल्मों में नजर आने वाली हूं।
