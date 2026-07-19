Women Safety: छत्तीसगढ़ के तिल्दा-नेवरा-रायपुर-बिलासपुर नेशनल हाईवे पर शनिवार सुबह एक संवेदनशील घटना सामने आई। करीब 30 वर्षीय एक महिला असहाय अवस्था में ग्राम सड्डू पहुंची। उसकी स्थिति को देखते हुए ग्रामीणों ने तमाशा बनाने के बजाय मानवता का परिचय दिया और तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही धरसीवा पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को सुरक्षित संरक्षण में लेकर रायपुर स्थित नारी निकेतन पहुंचाया। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ऐसी परिस्थितियों में वीडियो बनाने के बजाय तत्काल प्रशासन और पुलिस को सूचना दें