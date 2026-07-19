Women Safety: निर्वस्त्र होकर घूम रही थी महिला(photo-patrika)
Women Safety: छत्तीसगढ़ के तिल्दा-नेवरा-रायपुर-बिलासपुर नेशनल हाईवे पर शनिवार सुबह एक संवेदनशील घटना सामने आई। करीब 30 वर्षीय एक महिला असहाय अवस्था में ग्राम सड्डू पहुंची। उसकी स्थिति को देखते हुए ग्रामीणों ने तमाशा बनाने के बजाय मानवता का परिचय दिया और तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही धरसीवा पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को सुरक्षित संरक्षण में लेकर रायपुर स्थित नारी निकेतन पहुंचाया। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ऐसी परिस्थितियों में वीडियो बनाने के बजाय तत्काल प्रशासन और पुलिस को सूचना दें
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, महिला गांव के कुछ घरों तक पहुंची। उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति सामान्य प्रतीत नहीं हो रही थी। ग्रामीणों ने उसकी स्थिति को देखते हुए उसे सहायता प्रदान करने का प्रयास किया और संबंधित अधिकारियों को सूचित करने का निर्णय लिया।
स्थानीय लोगों ने बताया कि महिला लगातार असामान्य व्यवहार कर रही थी और किसी व्यक्ति का नाम लेते हुए बातें कर रही थी। इसके बावजूद ग्रामीणों ने संयम बनाए रखा और स्थिति को संवेदनशीलता के साथ संभाला।
मामले की जानकारी मिलते ही धरसीवा पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने महिला को सुरक्षित अपने संरक्षण में लिया और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराते हुए उसे रायपुर स्थित नारी निकेतन पहुंचाया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि महिला की पहचान और उसके परिजनों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही उसकी स्वास्थ्य संबंधी जांच भी कराई जाएगी, ताकि आवश्यकता अनुसार उसे चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई जा सके।
धरसीवा पुलिस ने इस घटना के बाद नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि यदि किसी व्यक्ति को ऐसी असहाय या संकटपूर्ण स्थिति में कोई महिला, पुरुष या बच्चा दिखाई दे, तो उसका वीडियो बनाने या तस्वीरें साझा करने के बजाय तत्काल पुलिस और प्रशासन को सूचना दें। पुलिस का कहना है कि समय पर दी गई सूचना किसी की जिंदगी और सम्मान की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
यह घटना केवल एक पुलिस कार्रवाई नहीं, बल्कि समाज के लिए एक संदेश भी है। ऐसे समय में जब अक्सर संवेदनशील घटनाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, ग्राम सड्डू के ग्रामीणों और पुलिस ने मिलकर यह उदाहरण पेश किया कि मानवीय संवेदना और जिम्मेदारी आज भी जीवित है। महिला फिलहाल सुरक्षित है और प्रशासन उसकी पहचान एवं अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं में जुटा हुआ है।
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