Monsoon: छत्तीसगढ़ में अब तक 307.2 मिमी औसत बारिश दर्ज

दंतेवाड़ा-नारायणपुर में राहत: दक्षिण छत्तीसगढ़ के बस्तर (Bastar) संभाग में बारिश का मिलाजुला असर देखने को मिल रहा है। दंतेवाड़ा जिला 405.5 मिमी बारिश के साथ संभाग में सबसे आगे है। इसके बाद नारायणपुर (Narayanpur) में 354.0 मिमी और बीजापुर में 311.8 मिमी बारिश दर्ज की गई है। इसके उलट बस्तर जिले में 292.7 मिमी, कोंडागांव में 254.0 मिमी, सुकमा में 249.5 मिमी और कांकेर में 239.7 मिमी बारिश रिकॉर्ड हुई है।