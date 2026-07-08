CG News: बारिश में करंट से होने वाली दुर्घटनाओं से बचने एडवाइजरी जारी

सीएसपीडीसीएल ने कहा है कि भीषण गर्मी, आंधी-तूफान (Thunderstorm) और बारिश के दौरान विद्युत व्यवस्था बनाए रखना बिजली कर्मियों के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। ऐसे मौसम में फॉल्ट ढूंढ़ने और उसे सुधारने के लिए कर्मचारियों को प्रतिकूल परिस्थितियों में लगातार कार्य करना पड़ता है। कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि बिजली आपूर्ति बाधित (Supply Disrupted) होने पर घबराने के बजाय 5 से 10 मिनट प्रतीक्षा करें और आवश्यकता होने पर टोल-फ्री नंबर 1912 पर शिकायत दर्ज कराएं। साथ ही, लाइन कर्मचारियों को सुधार कार्य में सहयोग दें तथा विद्युत लाइनों एवं उपकरणों से किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करें।