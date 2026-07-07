CG Monsoon 2026: छत्तीसगढ़ में फिर से बरसेंगे मेघराज, अगले 24 घंटो में होगी भारी बारिश संभावना

Monsoon Update: छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही गरज-चमक, तेज हवाओं और आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रशासन भी सतर्क हो गया है।