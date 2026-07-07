IT Fellowship: ट्रिपलआईटी नवा रायपुर में आवेदन का आज आखिरी मौका, हर महीने मिलेंगे 50 हजार रुपए

Chhattisgarh IT Fellowship: तकनीकी क्षेत्र में करियर बनाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री आईटी फेलोशिप 2026 के तहत ट्रिपलआईटी (IIIT) नवा रायपुर में संचालित एमटेक (डाटा साइंस एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) पाठ्यक्रम में ऑनलाइन आवेदन करने का आज (मंगलवार) अंतिम अवसर है। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर इस विशेष फेलोशिप योजना का लाभ उठा सकते हैं। इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 1 जुलाई निर्धारित की गई थी, जिसे बढ़ाकर अब मंगलवार कर दिया गया है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने अब तक आवेदन नहीं किया है, उनके पास आज आखिरी मौका है।