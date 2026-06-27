Fellowship Program: आईटी फेलोशिप के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 7 जुलाई तक बढ़ी, प्रतिमाह 50 हजार देगी छत्तीसगढ़ सरकार

मुख्यमंत्री आईटी फेलोशिप के अंतर्गत चयनित विद्यार्थियों को प्रतिमाह ₹50,000 की फेलोशिप प्रदान की जाएगी। इसके अलावा विद्यार्थियों की पूरी ट्यूशन फीस का खर्च छत्तीसगढ़ शासन वहन करेगा। इससे आर्थिक रूप से सक्षम और प्रतिभाशाली छात्रों को बिना वित्तीय बोझ के उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। यह विशेष कार्यक्रम नवा रायपुर स्थित IIIT-NR में संचालित किया जाएगा। इसका उद्देश्य राज्य के प्रतिभाशाली युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डाटा साइंस के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता की तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ-साथ उन्हें शासन की डिजिटल परियोजनाओं से जोड़ना है।