छत्तीसगढ़ AAP में बड़ा फेरबदल! तीन नेताओं पर गिरी गाज, पार्टी से गया निष्कासित

AAP Chhattisgarh: आम आदमी पार्टी (AAP) ने छत्तीसगढ़ में संगठन स्तर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी की ओर से जारी आदेश के अनुसार, इन नेताओं पर पार्टी विरोधी गतिविधियों और संगठनात्मक अनुशासन के गंभीर उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। कार्रवाई के आदेश में कहा गया है कि दिल्ली के पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी मुकेश अहलावत के निर्देशानुसार यह निर्णय लिया गया है। निष्कासन तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।