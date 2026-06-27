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छत्तीसगढ़ AAP में बड़ा फेरबदल! तीन नेताओं पर गिरी गाज, पार्टी से गया निष्कासित

Chhattisgarh Political News: रायपुर में वायरल वीडियो को लेकर विवाद बढ़ा। हिंदू संगठनों ने कथित धार्मिक दावों पर आपत्ति जताते हुए निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है।
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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Jun 27, 2026

AAP Chhattisgarh

AAP Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ AAP में बड़ा फेरबदल(photo-patrika))

AAP Chhattisgarh: आम आदमी पार्टी (AAP) ने छत्तीसगढ़ में संगठन स्तर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी की ओर से जारी आदेश के अनुसार, इन नेताओं पर पार्टी विरोधी गतिविधियों और संगठनात्मक अनुशासन के गंभीर उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। कार्रवाई के आदेश में कहा गया है कि दिल्ली के पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी मुकेश अहलावत के निर्देशानुसार यह निर्णय लिया गया है। निष्कासन तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

Aam Aadmi Party Chhattisgarh: तीन नेताओं की प्राथमिक सदस्यता समेत सभी पद खत्म

आम आदमी पार्टी ने जिन तीन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की है, उनमें भानु प्रकाश चंद्रा, मुत्रा बिसेन और दुर्गा झा का नाम शामिल है। पार्टी की ओर से जारी आदेश के अनुसार, इन सभी नेताओं को तत्काल प्रभाव से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता सहित सभी पदों और संगठनात्मक जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया है।

आदेश में कहा गया है कि अब ये नेता आम आदमी पार्टी के किसी भी आधिकारिक कार्यक्रम, बैठक या संगठन से जुड़ी गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे। पार्टी ने यह कदम संगठनात्मक अनुशासन बनाए रखने और पार्टी विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया है। हालांकि, निष्कासन के पीछे की विस्तृत वजहों को लेकर पार्टी की ओर से कोई विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है।

कार्यकर्ताओं को दिए गए निर्देश

पार्टी की ओर से जारी आदेश में सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि निष्कासित नेताओं से किसी भी तरह का संगठनात्मक संपर्क नहीं रखा जाए। इसके अलावा उन्हें पार्टी के आधिकारिक व्हाट्सऐप ग्रुप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यकर्ताओं से सोशल मीडिया पर संबंधित नेताओं को अनफॉलो और ब्लॉक करने के लिए भी कहा गया है।

संगठन में अनुशासन को लेकर सख्ती

आम आदमी पार्टी की इस कार्रवाई को संगठन में अनुशासन बनाए रखने के लिए उठाया गया सख्त कदम माना जा रहा है। पार्टी ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि संगठन विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि, तीनों नेताओं के निष्कासन के पीछे की विस्तृत वजहों और कथित गतिविधियों की जानकारी पार्टी की ओर से सार्वजनिक नहीं की गई है।

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Published on:

27 Jun 2026 04:36 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ AAP में बड़ा फेरबदल! तीन नेताओं पर गिरी गाज, पार्टी से गया निष्कासित

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