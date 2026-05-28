छत्तीसगढ़ में करणी सेना में बड़ी टूट, प्रदेश अध्यक्ष समेत 220 पदाधिकारियों ने छोड़ा शेखावत गुट

शेखावत वाली क्षत्रिय करणी सेना ने कथित सूदखोर तोमर बंधुओं के समर्थन में चरणबद्ध आंदोलन चलाया था। इस पूरे आंदोलन को प्रदेश स्तर पर अभिषेक सिंह ने ही संभाला था। हालांकि इस दौरान संगठन को विरोध का भी सामना करना पड़ा। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना समेत कई संगठनों ने इसका विरोध किया, जबकि सोशल मीडिया पर भी लोगों ने संगठन की आलोचना की। यूजर्स ने अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर सवाल उठाए कि आखिर संगठन ऐसे लोगों के समर्थन में क्यों खड़ा है, जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं।