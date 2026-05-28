महतारी वंदन और शराब मुद्दे पर गरमाई राजनीति, डिप्टी CM अरुण साव बोले- कांग्रेस ने प्रदेश को नशे का अड्डा बनाया

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लगभग 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है। इससे महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं और परिवारों को भी सहारा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केवल घोषणाएं नहीं कर रही, बल्कि जमीन पर काम कर रही है। इसके अलावा 18 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी दिया गया है। साव ने दावा किया कि प्रदेश की जनता अब कांग्रेस के बहकावे में आने वाली नहीं है और लोग विकास तथा जनहित की राजनीति को समझ चुके हैं।