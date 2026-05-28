सांसद बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा जनसहयोग अभियान, 230 हितग्राहियों को बांटे 23 लाख के चेक

सांसद बृजमोहन अग्रवाल (photo source- Patrika)
Brijmohan Agrawal Grant Distribution: सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने क्षेत्र के विकास, जन-सरोकार और स्थानीय संस्कृति के संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित एक कार्यक्रम में 230 हितग्राहियों को लगभग 23 लाख रुपए की संस्थागत अनुदान राशि वितरित की। इस दौरान विद्यार्थियों, मरीजों, महिला समूहों और विभिन्न सांस्कृतिक मंडलियों को आर्थिक सहायता के रूप में चेक प्रदान किए गए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और हितग्राही मौजूद रहे।
चेक वितरण के दौरान सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य हर नागरिक का मूल अधिकार है। उन्होंने कहा कि आर्थिक तंगी किसी भी प्रतिभाशाली छात्र की पढ़ाई या गरीब परिवार के इलाज में बाधा नहीं बननी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि जरूरतमंद लोगों तक समय पर सहायता पहुंचे, ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें।
कार्यक्रम में सांसद ने क्षेत्र की रामायण मंडलियों, भजन मंडलियों और जसगीत समूहों को भी अनुदान राशि प्रदान की। यह राशि वाद्य यंत्र खरीदने, मंच संचालन और सांस्कृतिक गतिविधियों के विस्तार के लिए दी गई। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि ये मंडलियां गांवों और शहरों में भारतीय संस्कृति, संस्कार और सनातन परंपरा को जीवित रखने का महत्वपूर्ण काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि लोक कला और धार्मिक परंपराओं को मजबूत करना हमारी सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखना है।
सांसद ने महिला स्व-सहायता समूहों को भी आर्थिक सहायता प्रदान की। उन्होंने कहा कि महिलाएं आज स्वरोजगार और छोटे व्यवसायों के जरिए परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं। इस अनुदान राशि से महिलाएं अपने कुटीर उद्योग, स्थानीय व्यवसाय और स्वरोजगार गतिविधियों को आगे बढ़ा सकेंगी। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना समाज के विकास की दिशा में सबसे बड़ा कदम है।
कार्यक्रम के दौरान सांसद ने कहा कि उनका प्रयास है कि समाज के हर जरूरतमंद वर्ग तक सहायता पहुंचे। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य सेवा हो, संस्कृति का संरक्षण हो या महिलाओं का सशक्तिकरण- हर क्षेत्र में लगातार काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और उसी विश्वास के साथ वे क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर काम करते रहेंगे।
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