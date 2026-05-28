सांसद बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा जनसहयोग अभियान, 230 हितग्राहियों को बांटे 23 लाख के चेक

कार्यक्रम में सांसद ने क्षेत्र की रामायण मंडलियों, भजन मंडलियों और जसगीत समूहों को भी अनुदान राशि प्रदान की। यह राशि वाद्य यंत्र खरीदने, मंच संचालन और सांस्कृतिक गतिविधियों के विस्तार के लिए दी गई। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि ये मंडलियां गांवों और शहरों में भारतीय संस्कृति, संस्कार और सनातन परंपरा को जीवित रखने का महत्वपूर्ण काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि लोक कला और धार्मिक परंपराओं को मजबूत करना हमारी सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखना है।