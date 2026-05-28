28 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

सांसद बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा जनसहयोग अभियान, 230 हितग्राहियों को बांटे 23 लाख के चेक

Chhattisgarh Beneficiary Assistance Program: सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने एक कार्यक्रम में 230 हितग्राहियों को लगभग 23 लाख रुपए की अनुदान राशि के चेक वितरित किए।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

May 28, 2026

Brijmohan Agrawal Grant Distribution

सांसद बृजमोहन अग्रवाल (photo source- Patrika)

Brijmohan Agrawal Grant Distribution: सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने क्षेत्र के विकास, जन-सरोकार और स्थानीय संस्कृति के संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित एक कार्यक्रम में 230 हितग्राहियों को लगभग 23 लाख रुपए की संस्थागत अनुदान राशि वितरित की। इस दौरान विद्यार्थियों, मरीजों, महिला समूहों और विभिन्न सांस्कृतिक मंडलियों को आर्थिक सहायता के रूप में चेक प्रदान किए गए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और हितग्राही मौजूद रहे।

Brijmohan Agrawal Grant Distribution: शिक्षा और स्वास्थ्य को बताया बुनियादी अधिकार

चेक वितरण के दौरान सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य हर नागरिक का मूल अधिकार है। उन्होंने कहा कि आर्थिक तंगी किसी भी प्रतिभाशाली छात्र की पढ़ाई या गरीब परिवार के इलाज में बाधा नहीं बननी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि जरूरतमंद लोगों तक समय पर सहायता पहुंचे, ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें।

लोक कला और सनातन संस्कृति को बढ़ावा

कार्यक्रम में सांसद ने क्षेत्र की रामायण मंडलियों, भजन मंडलियों और जसगीत समूहों को भी अनुदान राशि प्रदान की। यह राशि वाद्य यंत्र खरीदने, मंच संचालन और सांस्कृतिक गतिविधियों के विस्तार के लिए दी गई। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि ये मंडलियां गांवों और शहरों में भारतीय संस्कृति, संस्कार और सनातन परंपरा को जीवित रखने का महत्वपूर्ण काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि लोक कला और धार्मिक परंपराओं को मजबूत करना हमारी सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखना है।

महिला समूहों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर

सांसद ने महिला स्व-सहायता समूहों को भी आर्थिक सहायता प्रदान की। उन्होंने कहा कि महिलाएं आज स्वरोजगार और छोटे व्यवसायों के जरिए परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं। इस अनुदान राशि से महिलाएं अपने कुटीर उद्योग, स्थानीय व्यवसाय और स्वरोजगार गतिविधियों को आगे बढ़ा सकेंगी। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना समाज के विकास की दिशा में सबसे बड़ा कदम है।

Brijmohan Agrawal Grant Distribution: समाज के हर वर्ग तक सहायता पहुंचाने का प्रयास

कार्यक्रम के दौरान सांसद ने कहा कि उनका प्रयास है कि समाज के हर जरूरतमंद वर्ग तक सहायता पहुंचे। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य सेवा हो, संस्कृति का संरक्षण हो या महिलाओं का सशक्तिकरण- हर क्षेत्र में लगातार काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और उसी विश्वास के साथ वे क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर काम करते रहेंगे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

28 May 2026 02:17 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / सांसद बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा जनसहयोग अभियान, 230 हितग्राहियों को बांटे 23 लाख के चेक

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

महतारी वंदन और शराब मुद्दे पर गरमाई राजनीति, डिप्टी CM अरुण साव बोले- कांग्रेस ने प्रदेश को नशे का अड्डा बनाया

Chhattisgarh Politics
रायपुर

Railway News: नवा रायपुर में जल्द बिछेगी नई रेल लाइन, रायगढ़ और राजनांदगांव औद्योगिक क्षेत्रों से कनेक्टिविटी होगी मजबूत

Railway Project
रायपुर

Cardiac Arrest Risk: लू से डिहाइड्रेशन ही नहीं हार्ट अटैक भी आ रहा, हाल ही में योग आयोग के अध्यक्ष की हुई थी मौत

Cardiac Arrest Risk
रायपुर

अगले 2 दिन और झुलसाएगी गर्मी! रायपुर समेत कई जिलों में Heatwave अलर्ट, मौसम विभाग की दी चेतावनी

Heatwave Alert
रायपुर

छत्तीसगढ़ की लोककला को बड़ा झटका! तीजन बाई की तबीयत बिगड़ी, एम्स में इलाज जारी

Teejan Bai ICU News
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.