Railway News: नवा रायपुर में जल्द बिछेगी नई रेल लाइन, रायगढ़ और राजनांदगांव औद्योगिक क्षेत्रों से कनेक्टिविटी होगी मजबूत

रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक यह रेल परियोजना नवा रायपुर-खरसिया-परमालकसा के बीच प्रस्तावित पांचवीं और छठवीं लाइन के रूप में विकसित की जा रही है। इससे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के व्यस्त रेल नेटवर्क पर दबाव कम होगा और नई राजधानी क्षेत्र की रेल पहुंच भी पहले से ज्यादा मजबूत होगी। वर्तमान में नवा रायपुर को राजिम रेल कॉरिडोर से जोडऩे की योजना पर काम चल रहा है, वहीं अब रायगढ़ की दिशा में नई रेल कनेक्टिविटी का रास्ता खुलने से राजधानी क्षेत्र का विस्तार और तेज होने की उम्मीद है।