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CG News: नक्सलवाद के खात्मे पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा बयान, बोले- अब विकास की रफ्तार होगी तेज

CG News: बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की समाप्ति पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बधाई देते हुए कहा कि अब प्रदेश में विकास तेज होगा।

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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

Mar 26, 2026

नक्सलवाद की समाप्ति पर बृजमोहन का बयान (photo source- Patrika)

नक्सलवाद की समाप्ति पर बृजमोहन का बयान (photo source- Patrika)

CG News: बृजमोहन अग्रवाल ने देश और प्रदेश में नक्सलवाद के घटते प्रभाव को लेकर खुशी जताते हुए इसे बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने इस दिशा में हो रही प्रगति के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बधाई दी। उनका कहना है कि देश को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त करने का जो संकल्प लिया गया था, वह अब साकार होने की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के गठन के बाद भले ही विकास की कई योजनाएं शुरू हुईं, लेकिन नक्सलवाद लंबे समय तक एक बड़ी बाधा बना रहा।

CG News: राजनीति से ऊपर उठकर जनता का मनोबल बढ़ाना चाहिए: बृजमोहन अग्रवाल

अब जब इस समस्या पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा रहा है, तो आने वाले समय में राज्य के सुदूर और आदिवासी क्षेत्रों में भी विकास की रफ्तार तेज होगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार अब तेजी से इन इलाकों तक पहुंचेंगी। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने अंतरराष्ट्रीय हालात, खासकर मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी।

उनका कहना था कि देश को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कोरोना काल का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह देश ने एकजुट होकर उस संकट का सामना किया, उसी तरह भविष्य की चुनौतियों से भी मिलकर निपटना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि संकट के समय कालाबाजारी या मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूरी है और विपक्ष को ऐसी परिस्थितियों में राजनीति से ऊपर उठकर जनता का मनोबल बढ़ाना चाहिए।

बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा बलों की तैनाती और उससे जुड़े खर्च को लेकर उठ रहे सवालों पर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। उनका कहना था कि पहले की सरकारों में संसाधनों की कमी रहती थी, जबकि अब केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में “डबल इंजन” नहीं बल्कि “ट्रिपल इंजन” की सरकार काम कर रही है, जिससे विकास कार्यों को गति मिली है।

CG News: शांति, सुरक्षा और विकास का नया दौर शुरू

यदि किसी भी तरह की आर्थिक जरूरत होती है, तो केंद्र सरकार सहयोग के लिए तैयार रहती है। इसके अलावा, उन्होंने विधानसभा में गलत जानकारी देने वाले अधिकारियों पर भी सख्त रुख अपनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को सजग और सक्रिय रहना चाहिए, ताकि कोई भी अधिकारी गलत जानकारी देकर व्यवस्था को प्रभावित न कर सके।

ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह बनाया जाना जरूरी है। कुल मिलाकर, उन्होंने नक्सलवाद के कमजोर पड़ने को राज्य और देश के विकास के लिए सकारात्मक संकेत बताया और कहा कि इससे आने वाले समय में शांति, सुरक्षा और विकास का नया दौर शुरू होगा।

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Published on:

26 Mar 2026 02:08 pm

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