CG News: नक्सलवाद के खात्मे पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा बयान, बोले- अब विकास की रफ्तार होगी तेज

CG News: बृजमोहन अग्रवाल ने देश और प्रदेश में नक्सलवाद के घटते प्रभाव को लेकर खुशी जताते हुए इसे बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने इस दिशा में हो रही प्रगति के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बधाई दी। उनका कहना है कि देश को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त करने का जो संकल्प लिया गया था, वह अब साकार होने की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के गठन के बाद भले ही विकास की कई योजनाएं शुरू हुईं, लेकिन नक्सलवाद लंबे समय तक एक बड़ी बाधा बना रहा।