CG Electricity Issue: बिना कनेक्शन भेजा बिजली बिल और कोर्ट नोटिस, आदिवासी महिला ने उठाई कार्रवाई की मांग

गौर करने वाली खास बात यह है कि विद्युत विभाग द्वारा आज तक कभी भी बिजल बिल नहीं दिया गया है सीधे लोक अदालत का नोटिस भिजवा दिया गया और जो कर्मचारी भी बिजली बिल वसूली के लिए घर पहुंचे वो भी न बिल देते हैं न लिखीत में बकाया बिल की जानकारी देते हैं। और जिस बीपी नम्बर का बकाया बताया गया जाता है उस बीपी नम्बर का विद्युत कनेक्शन उसके घर पर लगा ही नहीं है।